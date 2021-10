Napoli primo, tifosi scatenati in Tangenziale: fumogeni accesi e pedaggi non pagati Multe salate per i tifosi del Napoli che in occasione dello scorso match contro il Torino “invasero” la Tangenziale tra Corso Malta e Capodichino: pedaggi non pagati e fumogeni accesi in galleria, ma anche vetture senza assicurazione e revisione. La Polizia Stradale sta identificando tutti i responsabili.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Raffica di multe per diversi tifosi del Napoli che, prima della gara con il Torino, si erano lanciati in Tangenziale per "scortare" l'autobus del Calcio Napoli e festeggiare il primato in classifica. Tante le infrazioni commesse, che hanno rischiato anche di mettere in pericolo l'incolumità degli altri automobilisti. E c'è chi ne ha anche approfittato per "lanciarsi" nella corsia Telepass senza pagare il pedaggio, coprendo anche le targhe per cercare di evitare di essere identificate dalle telecamere di videosorveglianza dei caselli.

Dai controlli della polizia stradale, che ha monitorato la situazione fin dall'ingresso dell'autobus ai caselli di corso Malta e fino all'uscita di Fuorigrotta, è emerso che la lunga coda di automobilisti che ha "accompagnato" il bus del Calcio Napoli era formato da vetture in parte senza assicurazione e in parte senza revisione. Ma non solo: anche motociclette non ammesse in autostrada e altri automobilisti ancora che approfittavano del caos per passare al casello Telepass senza pagare il pedaggio. Alcuni di essi, che avevano anche occultato parte della targa, sono ancora in corso di identificazione. Le indagini proseguono: si cercano anche i responsabili dell'accensione di fumogeni in alcune gallerie della Tangenziale lungo la tratta tra Corso Malta e Fuorigrotta all'uscita dello stadio. Dettaglio quest'ultimo non di poco conto vista la pericolosità del gesto: i video, finiti in Rete e girati da altri automobilisti, mostrano proprio una delle gallerie completamente invase dalla cortina di fumo e le vetture in difficoltà nell'evitare di tamponare quelle precedenti a causa della scarsa visibilità.