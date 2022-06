Napoli, preso l’uomo sospettato di avere investito tre persone tra Cercola e Volla con un furgone Un 29enne napoletano si è consegnato ai carabinieri, è sospettato di avere investito tre persone questa mattina con un furgone tra Cercola e Volla (Napoli).

A cura di Nico Falco

I carabinieri hanno bloccato un 29enne napoletano, accusato di avere investito intenzionalmente con un furgone tre persone questa mattina tra Volla e Cercola, in provincia di Napoli. Il ragazzo, F. D. L., classe '93, si è consegnato ai militari della caserma di Cercola, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il veicolo utilizzato, un furgone Fiat Doblò bianco, è stato rinvenuto abbandonato dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco nel primo pomeriggio nel rione de Gasperi, a Ponticelli, Napoli Est.

Diversi testimoni hanno raccontato ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine che il conducente del furgone avrebbe intenzionalmente investito i passanti per poi darsi alla fuga. Uno degli episodi è stato ripreso in video da una telecamera di sorveglianza: si vede una donna che passeggia sul ciglio della strada e il veicolo che, arrivato a pochi metri, improvvisamente sterza, la travolge, torna sulla strada e prosegue la corsa.

Furgone investe passanti tra Cercola e Volla, tre feriti. Grave 73enne

Le persone ferite sono tre, tutte ricoverate con diversi traumi e fratture all'Ospedale del Mare di Ponticelli: un 73enne travolto in viale del Progresso, a Cercola, che è in gravissime condizioni; una 47enne, colpita anche lei in viale del Progresso, che è quella che si vede nel video circolato; una 42enne, travolta in via Verdi, a Volla. Le due donne sono ricoverate in osservazione, mentre l'uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e si trova ora in Rianimazione.

Tutti gli incidenti sono avvenuti lungo la strada che collega i comuni di Cercola e Volla. Inizialmente si era parlato di 7 feriti per via delle numerose segnalazioni arrivate al 118, ma è stato appurato che in realtà gli investimenti riguardano soltanto quelle tre persone.

I video circolati su Internet e il tam tam sui social

Nelle scorse ore, oltre al video, erano circolate sui social anche fotografie che mostravano le altre due persone investite. Gli episodi hanno comprensibilmente causato apprensione e il passaparola sul web ha veicolato notizie poi rivelatesi infondate: sono circolate versioni secondo cui gli investiti sarebbero stati 9 e si sono anche rincorse le voci dell'arresto del responsabile a Napoli mentre le ricerche erano ancora in corso.