Napoli, premi da 100 euro agli studenti diplomatisi con 100 e lode: come fare domanda Borsa di studio da 100 euro per gli studenti napoletani delle scuole superiori che si sono diplomati con 100 e lode. I requisiti e come fare domanda.

A cura di Pierluigi Frattasi

Premi da 100 euro per gli studenti delle scuole superiori di Napoli che si sono diplomati con 100 e lode nell'anno scolastico 2023/2024. È la borsa di studio del Comune di Napoli dedicata agli studenti partenopei meritevoli. Ragazze e ragazzi brillanti che si sono distinti nell'ultimo esame di Maturità. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto “NapoliCENTOELODE” ed è rivolta agli studenti napoletani delle Scuole Pubbliche Secondarie di II Grado ubicate nel territorio del Comune di Napoli che hanno conseguito il massimo punteggio: (100/100) con lode. Esclusi, quindi, gli studenti che hanno ottenuto una votazione di 100/100 o un punteggio inferiore.

Quando presentare la domanda per la borsa di studio

A disposizione c'è un budget di 15mila euro. Le domande per partecipare all'avviso scadranno il 5 dicembre 2024, alle ore 14,00. Se arriveranno meno domande, l'importo del premio potrà essere aumentato, fino ad arrivare a 1000 euro. Scopo dell’iniziativa, come si legge nel bando, è "premiare, mediante un premio in denaro, studenti meritevoli del territorio cittadino, che si sono distinti durante l’anno scolastico 2023/2024, contribuendo a fornire alle nuove generazioni strumenti finalizzati ad incrementare e valorizzare la loro partecipazione attiva alla vita di comunità, anche attraverso la valorizzazione del merito e le capacità individuali".

"In caso di presentazione di un numero di domande inferiore a 150, l’importo del premio sarà rimodulato in funzione del numero di domande pervenute e fino alla concorrenza del summenzionato stanziamento, fermo restando che l’importo massimo di ciascun Premio/Borsa di Studio non potrà superare il valore di € 1.000,00, ritenuta somma congrua rispetto alle finalità dell’iniziativa".

I requisiti per avere il premio di 100 euro

Per ottenere la borsa di studio, però, bisogna avere determinati requisiti:

a) Essere stati residenti nel Comune di Napoli al momento del superamento dell’esame di maturità relativo all’anno scolastico 2023/2024;

b) Aver superato, al termine dell’anno scolastico 2023/2024, l’esame di maturità presso Scuole Secondarie Pubbliche di II Grado ubicate nel territorio del Comune di Napoli, con una votazione di 100/100 con lode;

Sarà premiato con l’erogazione del premio in denaro un numero massimo di 150 studenti meritevoli in possesso dei requisiti richiesti, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione. Per tutte le informazioni, consultare il sito del Comune di Napoli.