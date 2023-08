Napoli, Ponte di Ferragosto 2023: musei e monumenti aperti in città Monumenti, musei e mostre: le aperture (e le chiusure) previste per il fine settimana 12-13 agosto e per Ferragosto nella città di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Monumenti e musei aperti a Napoli nel fine settimana 12-13 agosto e a Ferragosto. Il Comune ha stilato l'elenco di chi sarà regolarmente aperto, chi solo in alcuni orari ma anche dei (pochi) che invece saranno chiusi: una mini-guida essenziale per turisti e cittadini partenopei che vorranno visitare i luoghi culturali di Napoli. Tra le chiusura spiccano quelle di Castel dell'Ovo, che però è chiuso da tempo per lavori di manutenzione, il Cimitero delle Fontanelle e la Casina Pompeiana.

Diversi invece i luoghi aperti al pubblico: