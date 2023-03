Napoli, partiti abbattimenti e potature di alberi. E chi ha il Reddito di Cittadinanza cura le aiuole La Napoli Servizi ha eseguito centinaia di interventi sul verde: tutte le strade. Anche i percettori di RdC impegnati nella manutenzione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sul reddito di cittadinanza 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono partiti a febbraio gli interventi di potatura e abbattimento degli alberi pericolanti nelle strade di Napoli. I lavori sono eseguiti dalla società Napoli Servizi, su indicazione del Servizio Verde della Città del Comune di Napoli. Ma con il supporto di circa 150 percettori di Reddito di Cittadinanza. Sono numerosi gli interventi sul verde già eseguiti negli scorsi giorni.

Dall'inizio del mese di febbraio, la Napoli Servizi, , sta eseguendo interventi di potatura e abbattimento di alberature presenti in alcune strade cittadine. In particolare le strade interessate sono Via Pietro Castellino, dove attualmente sono in corso le attività di potatura, Via Petrarca, Piazza degli Artisti, Via Rocco Jemma, Via Mario Fiore. Per un totale di oltre 200 alberature potate. Mentre in Piazza Cavour e a Miano sono stati abbattuti diverse alberi secchi. Infine all'Ecoquartiere di Ponticelli è stata eseguita una attività di bonifica del fondo da spine, rovi e sterpaglie. Gli interventi su strada sono terminati, i prossimi interventi riguarderanno i lotti ERP a Soccavo e al Virgiliano: interventi inseriti nel piano delle attività annuale.

Sono stati, inoltre, effettuati ulteriori interventi di potatura, in aggiunta a quelli eseguiti da Napoli Servizi in: Piazza Salvatore di Giacomo, Via Posillipo, Via Petrarca, Discesa Coroglio, Piazzetta Marechiaro, Via Bonito, Via degli Ortolani, Via delle Galassie, Via Pietro Castellino (in corso), Piazzale Cardarelli (in corso)

Leggi anche Reddito di cittadinanza: a Napoli il doppio dei percettori della Lombardia

Anche i percettori di reddito impegnati nel Verde

Eseguite, infine, oltre 60 lavorazioni di manutenzione del Verde orizzontale dall’inizio del 2023 di cui 10 di queste avviate solo nelle ultime due settimane: Via Altamura, Plesso Viviani, Via Labriola-Ciccotti, Viale Augusto; via Dolomiti, Via Gaetano Bruno, via Metastasio, via Giustiniano Ricci, via Certosa di Parma Romanzo, via Cesareo Console. Sono oltre 150 i percettori di reddito di cittadinanza impegnati in queste attività.