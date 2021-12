Napoli, palpeggiata in pieno giorno, poi presa a calci: fa una foto all’aggressore e lo fa arrestare Vittima una donna di 32 anni, che passeggiava in zona San Ferdinando quando è stata palpeggiata nelle parti intime e poi presa a calci da un 28enne, che è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Stava passeggiando in zona San Ferdinando, nel cuore di Napoli, in pieno giorno, quando è stata aggredita, prima palpeggiata nelle parti intime, poi presa a calci quando ha cercato di divincolarsi: vittima una donna di 32 anni, che però è riuscita a scattare una foto dell'aggressore e a farlo arrestare. Grazie alla prontezza della donna, i carabinieri sono riusciti ad arrestare un uomo di 28 anni, originario del Gambia: è gravemente indiziato di violenza sessuale.

La donna aggredita in pieno giorno

Questi i fatti: come detto, la donna stava passeggiando nel quartiere San Ferdinando, in pieno giorno, quando è stata avvicinata dal 28enne. L'uomo l'ha improvvisamente afferrata e le ha toccato più volte le parti intime; quando la donna ha reagito, cercando di scappare, il 28enne l'ha presa ripetutamente a calci. Prima di riuscire definitivamente a scappare, la 32enne è riuscita a scattare una foto del suo aggressore: dopo essersi recata in ospedale per farsi medicare – ha riportato diverse contusioni alle gambe – la 32enne ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

Grazie alla testimonianza della donna e alla foto che la vittima era riuscita a scattare, i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli si sono messi sulle tracce dell'aggressore, riuscendo a rintracciarlo in meno di 24 ore: il 28enne è stato così arrestato e portato in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa di essere giudicato.