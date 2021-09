Napoli, scompare donna: si teme omicidio, fermato il figlio I carabinieri stanno indagando sulla scomparsa di una 85enne di Pianura, sparita da diverse ore. L’allarme lanciato dal figlio, che rincasato avrebbe trovato tracce di sangue. Interrogate diverse persone tra cui l’altro figlio, che sarebbe stato accompagnato in caserma per accertamenti. Si teme che l’anziana sia stata uccisa.

A cura di Nico Falco

I carabinieri stanno in queste ore indagando sulla sparizione di una donna di 85 anni, scomparsa dalla sua abitazione di Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Dell'anziana si sono perse le tracce da diverse ore. Le indagini sono blindate dalla Procura di Napoli, che mantiene il massimo riserbo. In base alle pochissime informazioni trapelate fino ad ora, a lanciare l'allarme sarebbe stato uno dei figli della donna, che una volta rincasato avrebbe trovato delle tracce di sangue e avrebbe avvertito i carabinieri. A far scattare un ulteriore allarme, il ritrovamento da parte dei carabinieri di brandelli di carne, che potrebbero essere resti umani, lungo via Marano-Pianura.

I militari del Comando Provinciale di Napoli sono dal primo pomeriggio nell'abitazione della signora; durante la perquisizione la sezione Rilievi avrebbe trovato tracce che farebbero pensare a un omicidio, ma non sarebbe stato trovato un corpo. In queste ore sono stati interrogati diversi conoscenti, tra cui l'altro figlio dell'anziana, che sarebbe stato accompagnato in caserma per accertamenti; in queste ore la magistratura starebbe valutando l'eventuale emissione di un provvedimento di fermo.