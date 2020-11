Iniziative spontanee a Napoli in onore di Diego Armando Maradona, morto oggi all'età di 60 anni per un arresto cardiaco. Lo stadio San Paolo è diventato ormai una meta di pellegrinaggio, dove i tifosi stanno portando fiori e santini del campione argentino in segno di omaggio. Davanti all'impianto sportivo di Fuorigrotta che il Comune ha annunciato che sarà intitolato a Diego nel più breve tempo possibile, i tifosi hanno messo uno striscione che recita "O Re immortale, il tuo vessillo mai smetterà di sventolare".

Nei vicoli di Napoli candele rosse accese davanti alle edicole votive di Maradona, venerato come un santo. Dove tantissime persone, soprattutto giovani, si stanno recando in processione, molti in lacrime, portando cartoline e fotografie degli anni '80 come fossero reliquie, cimeli del periodo nel quale Maradona giocava nel Napoli, col quale ha vinto due scudetti.