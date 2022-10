Napoli, morto l’avvocato Marco Bassetta: lutto nel mondo forense Il penalista si è spento all’età di 64 anni. Il cordoglio dei colleghi e della Camera Penale di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo forense a Napoli per la scomparsa dell'avvocato penalista Marco Bassetta, morto a 64 anni nella giornata di martedì 11 ottobre 2022. Bassetta, avvocato noto e stimato in città, alla passione per il diritto univa anche quella per la musica e i fumetti. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno apparendo sui social da parte di amici e colleghi. Anche la camera penale di Napoli ha voluto dedicare all'avvocato scomparso un ricordo: Con animo affranto abbiamo appreso della scomparsa dell'avvocato Marco Bassetta. Non abbiamo parole per testimoniare il dolore e la nostra vicinanza alla famiglia per la perdita di un amico, prima ancora che collega generoso e benvoluto da tutti".

"Una grande perdita per tutta la comunità giudiziaria napoletana, una persona che con garbo e umanità proponeva tutta la propria autorevolezza", si legge in uno dei commenti. Tanti amici e colleghi ne hanno sottolineato le grandi doti umane, ricordandolo come "un gentiluomo", "sempre pronto all’ascolto e al dialogo", dotato di "presenza esuberante e ironia".

“A settembre 1988 – lo ricorda l'avvocato Stefano Massa -, quando sono entrato per le prima volta da laureato a Castel Capuano, durante i primissimi giorni da praticante mi sono imbattuto in questo giovanotto con baffi e pizzetto. Abbiamo socializzato subito, e ne ho scoperto subito la raffinata cultura musicale oltre che giuridica. In questi anni Marco ci sei stato sempre, in maniera garbata e silenziosa, come era tuo stile. Mi mancherai. Fai buon viaggio e stai tranquillo un giorno ci rivedremo, ma solo per parlare di buona musica".