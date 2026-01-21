napoli
Napoli, morto il professor Eugenio Chiodo: fu assessore al bilancio della giunta Bassolino

Lutto nel mondo accademico e politico partenopeo: il professor Chiodo insegnava materie economiche e fu anche assessore al Bilancio a Napoli con Bassolino.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Eugenio Chiodo
Eugenio Chiodo

Lutto nel mondo accademico e politico di Napoli: è scomparso quest'oggi il professor Eugenio Chiodo, professore di materie economiche ed assessore al bilancio del Comune di Napoli ad inizio Millennio. I funerali si svolgeranno domani giovedì 22 gennaio alle ore 12:30 presso la Basilica di Santa Maria di Piedigrotta, a Napoli.

"Sono davvero grandi il dispiacere e la tristezza per la scomparsa di Eugenio Chiodo, professore di materie economiche", ha scritto Antonio Bassolino, già sindaco di Napoli prima e presidente della Regione Campania dopo, in entrambi i casi per due mandati e storico esponente del centro-sinistra napoletano e campano, "Eugenio è stato mio assessore alle Risorse Strategiche (bilancio, tributi e partecipate) del Comune di Napoli dal 1997 al 2000 ed ha esercitato questo ruolo con competenza e passione. È stato anche ed innanzitutto una bella persona. Un grande abbraccio ai familiari ed un bacio a te, caro Eugenio".

"L'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, i Dirigenti ed i Dipendenti di Asia Napoli partecipano costernati al dolore della famiglia", fa sapere l'azienda partecipata del Comune di Napoli, "Professionista e persona che si è sempre distinto per moralità e correttezza: l'Azienda tutta e coloro che hanno collaborato con lui ricordano e ricorderanno nel tempo".

Cronaca
Immagine
