Un appuntamento per tutti gli amanti degli animali quello fissato per lunedì 20 luglio a Napoli: l'Asl veterinaria, grazie al suo camioncino itinerante, installerà il microchip gratuitamente ai cani che ne sono ancora sprovvisti. L'appuntamento è, come detto, per il 20 luglio, in piazza Mazzini, nel cuore di Napoli (tra il corso Vittorio Emanuele e via Salvator Rosa), dalle ore 16.30 alle ore 18.30. L'installazione del microchip, obbligatorio ai sensi di legge per gli animali da compagnia, è sempre gratuita nelle strutture dell'Asl veterinaria, oppure è possibile effettuarla a pagamento presso medici veterinari privati.

Microchip: quello che c'è da sapere

In cosa consiste il microchip per gli animali da compagnia? Obbligatorio, come detto, per legge, l'installazione del microchip consente l'iscrizione dell'animale all'Anagrafe canina, in questo caso della Regione Campania: la suddetta iscrizione deve essere effettuata da qualsiasi detentore di animale, residente in Campania o dimorante per un periodo superiore ai 90 giorni, entro i 30 giorni dalla nascita dell'animale o entro i quindici giorni dall'inizio del suo possesso. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe, oltre al numero del microchip, vengono comunicati anche il sesso, la razza, la data di nascita, la taglia e il mantello dell'animale. Nella fattispecie, il microchip viene inserito in maniera indolore: si tratta di un transponder di forma cilindrica, lungo circa 10 millimetri per 2 di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene inserito sottopelle.