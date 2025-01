video suggerito

“Napoli mi è rimasta nel cuore”: la letterina di Perla, baby turista in città La bimba, che vive a Monza e ha visitato Napoli durante le festività natalizie, ha voluto raccontare in una lettera la sua esperienza, dedicando parole bellissime alla città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

La lettera scritta da Perla

Lo sguardo puro e incontaminato di un bambino, anzi, di una bambina in questo caso, ci restituisce una visione di Napoli fuori dal comune, libera da qualsiasi condizionamento dettato dai pregiudizi. Per questo motivo, la lettera di Perla, bimba di Monza che, durante le festività natalizie appena passate ha visitato Napoli insieme ai genitori, risulta toccante; la bimba, immaginando di interloquire con una sua amichetta, racconta l'esperienza vissuta in città e tutte le bellezze visitate:

Vorrei raccontarti come ho trascorso la mia Vigilia di Natale. Sono stata a Napoli, la città della mia mamma, una città meravigliosa. Ho visto tanti posti bellissimi, come Mergellina, dove c'è un lungomare lunghissimo, un sole caldo e venditori di spighe. Io l'ho mangiata bollita, era davvero una bontà! Sono stata a Posillipo, dove ho ammirato un panorama mozzafiato: si vedeva tutta la città e il Vesuvio, che come sai è uno dei vulcani più importanti del mondo. Il cielo era di un azzurro molto intenso, quasi accecante! Da Posillipo per raggiungere Mergellina si percorrono le famose "Tredici discese di Sant'Antonio" e io le ho contate tutte!

La lettera nella quale la piccola turista racconta all'amica le sue impressioni sulla città prosegue:

Non basta una sola lettera per raccontarti tutto, ma ti consiglio di visitare Napoli, così poi mi dirai cosa ne pensi. Sono sicura che ti resterà nel cuore, come è successo anche a me! Io ci ritornerò presto

La risposta dell'assessora al Turismo Teresa Armato: "Mi sono commossa"

Le parole di Perla hanno avuto una certa eco e sono arrivate anche a Teresa Armato, assessora al Turismo del Comune di Napoli che, in una nota, ha così commentato la lettera della bimba monzese:

Leggi anche Ferito da una pallottola a Capodanno a Napoli, le condizioni del turista saudita

Ho letto la lettera di Perla e mi sono commossa come chissà quanti altri napoletani in questi giorni, sentendosi orgogliosi dell’apprezzamento vero e genuino di una bambina che vive al nord, ma che riscopre le sue radici passeggiando sul lungomare e godendo del nostro sole e del nostro calore. Sì, non può che riempirci di gioia, specie a noi che stiamo mettendoci il cuore per rendere Napoli sempre più accogliente e diciamo alla nostra piccola ambasciatrice Perla di ritornare a Napoli e di venire al Comune a trovarci. Sia io che il sindaco Manfredi saremo felici di conoscerla e di investirla ufficialmente del ruolo di ambasciatrice che ha conquistato da sola con la sua letterina così appassionata