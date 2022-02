Napoli, maschere e vestiti di Carnevale falsi e pericolosi per i bimbi: 1 milione di articoli sequestrati Vasta operazione della Guardia di Finanza, a Napoli e in provincia, a salvaguardia della salute dei più piccoli nel corso delle festività per il Carnevale.

A cura di Valerio Papadia

Il Carnevale 2022 prende le mosse proprio oggi, giovedì 24 febbraio, con il cosiddetto Giovedì Grasso. Per salvaguardare la salute soprattutto dei più piccoli, coloro che sono più coinvolti nel Carnevale con travestimenti e maschere, il Comando Provinciale di Napoli della Guardia di Finanza ha così messo in campo una vasta operazione in tutta la città e la provincia, al termine della quale le Fiamme Gialle hanno sequestrato 1 milioni di articoli per Carnevale, soprattutto abiti e maschere, contraffatti e quindi considerati pericolosi per la salute dei più piccoli; inoltre, 25 persone sono state denunciate per ricettazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Nella fattispecie, gli uomini del 2° Nucleo Metropolitano di Napoli, nel corso di due distinti interventi, uno in città e l'altro a Casoria, hanno sequestrato 1.400 articoli di Carnevale che non rispettavano i requisiti di sicurezza previsti dalla legge: i due titolari dei negozi sono stati segnalati alla Camera di Commercio. A Pomigliano d'Arco, ancora, in un negozio sono stati sequestrati 1.800 articoli con il marchio CE contraffatto e privi dei requisiti minimi di sicurezza, quindi pericolosi per i bimbi. E ancora, a Caivano, i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno sequestrato circa 690mila articoli, tra abiti e maschere di Carnevale, ma anche prodotti per la cura della persona, privi delle indicazioni sulla loro conformazione.

E non è finita: a Nola, i finanzieri hanno sequestrato oltre 300mila articoli di Carnevale carenti in materia di sicurezza e quindi, ancora una volta, pericolosi per la salute. A San Gennaro Vesuviano sequestrati 710 articoli, mentre a Boscoreale i finanzieri di Torre Annunziata hanno sequestrato 3mila maschere contraffatte e non sicure. Infine, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, sequestrati 7.800 articoli privi delle indicazioni di provenienza.