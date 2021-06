Crollati alcuni pezzi dell’obelisco Seicentesco di San Gennaro benedicente in piazzetta Cardinale Sisto Riario Sforza, nel cuore dei Decumani a Napoli. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici della Soprintendenza che stanno effettuando le operazioni di messa in sicurezza. Si tratta di uno degli scorci più noti di Napoli, nel 2017 set per lo spot di Dolce & Gabbana con le star del Trono di Spade, Kit Harington, alias Jon Snow, ed Emilia Clarke, per la regia di Matteo Garrone. Lo scorso febbraio per il film “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini dedicato a Eduardo, Titina e Peppino. E l’anno scorso per “Natale in casa Cupiello”, il film di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto.

I comitati: "Il monumento cade a pezzi"

A lanciare l’allarme sui cedimenti l’associazione San Gennaro Factory e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde). “L’obelisco sta letteralmente cominciando a cadere a pezzi, si stanno staccando dei pezzi di marmo che potrebbero provocare incidenti e causare danni a qualcuno. Bisogna quanto meno mettere in sicurezza l’area immediatamente”, ha spiegato Gianni Argentino, presidente dell’associazione ”San Gennaro Factory”. “Abbiamo allertato la Soprintendenza ed il Comune affinché si provveda celermente a mettere in sicurezza l’area e a programmare dei lavori di restauro. I nostri monumenti, così come la città, stanno cadendo a pezzi e questo non è il modo di tutelare e salvaguardare la nostra cultura e la nostra storia. Bisogna cominciare ad amministrare Napoli in maniera totalmente differente”, le parole di Francesco Emilio Borrelli.