Napoli, la vicesindaca Mia Filippone ha un malore, ricoverata d’urgenza La numero due di Palazzo San Giacomo colta da un improvviso malore, trasportata d’urgenza in ospedale. Potrebbe essere operata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Improvviso malore per la vicesindaca di Napoli Mia Filippone, trasportata d'urgenza in ospedale. Potrebbe essere operata. L'ex preside e responsabile della Scuola del Comune di Napoli, braccio destro del sindaco Gaetano Manfredi, si sarebbe sentita male ieri sera a casa sua nella zona del Vomero e non sarebbe per questo andata a lavoro a Palazzo San Giacomo questa mattina. La vicesindaca è stata trasferita in ospedale per i controlli e le cure del caso.

Proprio stamattina si era avuta la notizia della guarigione dal Covid19 del sindaco Gaetano Manfredi, che oggi è tornato nel suo ufficio al secondo piano di Palazzo San Giacomo, sede del Municipio partenopeo.