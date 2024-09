video suggerito

Spalletti dona la Panda del terzo scudetto del Napoli ai bimbi dell'ospedale Santobono L'allenatore dell'Italia, che ha vinto il terzo scudetto con il Napoli nella stagione 2022/2023, ha donato la sua Fiat Panda, simbolo di quei festeggiamenti, ai bambini ricoverati all'ospedale Santobono.

A cura di Valerio Papadia

Napoli non dimentica Luciano Spalletti. Luciano Spalletti non dimentica Napoli. Si potrebbe riassumere così l'iniziativa di oggi, lunedì 30 settembre: l'attuale allenatore della nazionale di calcio italiana, che ha vinto il terzo scudetto con il Napoli nella stagione 2022/2023, oggi ha deciso di donare la sua Fiat Panda, dipinta proprio in occasione della vittoria, nell'euforia dei festeggiamenti, che è diventata uno dei simboli del terzo scudetto, ai bambini ricoverati all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico di Napoli.

"Questa macchina è stata dipinta dagli occhi pieni di felicità dei bambini di Napoli – ha detto Spalletti per l'occasione -. Me l'avevano prestata per tornare a casa e io gliela sto semplicemente riportando a questi bambini. Spero faccia tanti viaggi della guarigione, sono contento che una struttura così importante mi abbia permesso di donare questa macchina, che per me è molte cose".

A chi gli chiede come gli sia venuta l'idea di donarla al Santobono, mister Spalletti risponde: "Mi è venuta vedendola lì in garage ferma, non mi serve a niente così, trovo giusto restituirla felicità dei bambini. Mi hanno suggerito di metterla all'asta, ma poi non avrei donato il viaggio della speranza a tanti bambini, speriamo che le cure che fanno servano a dargli la felicità piena".