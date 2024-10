Spari a Napoli, un uomo colpito alla gambe: è in codice rosso all’Ospedale del Mare

video suggerito

Un uomo di 33 anni è stato colpito questo pomeriggio alle gambe nel napoletano: i colpi d'arma da fuoco lo hanno raggiunto ad entrambi gli arti inferiori, e non è escluso possa trattarsi di un agguato. L'uomo è ricoverato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, che sta vagliando anche la versione fornita dall'uomo gambizzato.

La vicenda è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, quando il personale del Commissariato Ponticelli e San Giovanni-Barra è intervenuto presso l’Ospedale del Mare di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, per la segnalazione di una persona colpita da colpi d'arma da fuoco agli arti inferiori. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il ferito, 33 anni, che si trovava ricoverato presso il nosocomio in codice rosso, ma che non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione ad opera della squadra Mobile.

Un altro ferito alle gambe a Sant'Antimo

Non è stato l'unico fatto di sangue di oggi: a Sant'Antimo, nell'hinterland partenopeo, un 34enne già noto alle forze dell'ordine è stato raggiunto da alcuni proiettili alle gambe ed è stato portato all'ospedale Civile San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, in provincia di Napoli: l'uomo non sembrerebbe in pericolo di vita, ma resta in ospedale sotto osservazione. Il fatto è accaduto in via Cimabue, all'incrocio con via Tiziano. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania.