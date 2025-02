video suggerito

Napoli, la sede del Comune a Ponticelli riaprirà nel 2026: partiti i cantieri. È inagibile dal 2023 La sede della Municipalità a Ponticelli è chiusa dal 2023 per inagibilità. I lavori dureranno un anno. Riaprirà nel 2026. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Partiti i cantieri per ristrutturare la sede della VI Municipalità di Ponticelli, in via De Iorio, nella zona orientale di Napoli, chiusa dal 2023 per inagibilità. Dopo l'avvio dell'intervento negli scorsi giorni, ieri, il sindaco Gaetano Manfredi, accompagnato da alcuni consiglieri comunali, ha fatto un sopralluogo sullo stabile per verificare l'avanzamento dei lavori. Il progetto esecutivo era stato approvato dall'amministrazione lo scorso ottobre e prevede lavorazioni sia sulla parte impiantistica che su quella della struttura per poterla restituire ai cittadini. Quando riaprirà? L'ipotesi è che l'intervento possa concludersi entro un anno.

La sede della VI Municipalità chiusa dal 2023

Ma l'avvio delle operazioni è già una svolta per recuperare e riaprire una parte della sede municipale di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, chiusa da quasi due anni. Una situazione che ha provocato non pochi disagi ai cittadini, costretti a percorrere lunghe distanze per accedere agli sportelli comunali. Ieri, a Ponticelli, il sindaco Gaetano Manfredi, insieme ad alcuni consiglieri comunali e con la municipalità ed ai tecnici comunali ed all'impresa dei lavori ha effettuato un sopralluogo.

Si registra un ulteriore passo in avanti dell'amministrazione Manfredi in un territorio da anni destinatario di incuria e mal governo dalle precedenti amministrazioni. Ed è per questo che quando si interviene nell'ordinarietà gli interventi paiono straordinari. Stiamo restituendo dignità a ogni angolo della città” rivendica il consigliere Gennaro Demetrio Paipais. I consiglieri che hanno sollecitato i lavori, nell'ambito del maxiemendamento al bilancio, sono stati i consiglieri comunali Gennaro Demetrio Paipais, Massimo Cilenti, Rosaria Borrelli, Catello Maresca.

Leggi anche Napoli piazza Garibaldi, Zaha Hadid disegnerà la nuova sede della Regione Campania