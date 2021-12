Napoli, la Mostra impegnata per i vaccini Covid ai bimbi: file a Capodimonte e ai distretti Asl L’hub vaccinale di Fuorigrotta è stato dedicato oggi ai vaccini Covid ai bimbi dai 5 agli 11 anni: questo ha causato non poche file all’hub della Fagianeria del Bosco di Capodimonte e ai distretti Asl.

A cura di Valerio Papadia

Fila oggi per i vaccini Covid alla Fagianeria del Bosco di Capodimonte

Con fiducia e speranza, oggi la campagna vaccinale contro il Coronavirus è stata allargata anche ai bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Oggi, grazie all'open day istituito dalla Regione Campania, l'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli è stato così impegnato per le inoculazioni del vaccino anti Covid ai bambini. Una comunicazione non proprio lineare ha fatto sì che però anche qualche adulto si sia presentato nell'hub di Fuorigrotta per farsi inoculare il vaccino: i cittadini però sono stati rimbalzati e, nonostante le rimostranze e l'affluenza non proprio abbondante dei bimbi, sono stati dirottati nell'altro hub vaccinale aperto a Napoli, quello alla Fagianeria del Bosco di Capodimonte e nei distretti Asl delle varie Municipalità nei quali si somministrano i vaccini.

I cittadini che volevano vaccinarsi alla Mostra d'Oltremare si sono dunque riversati al Bosco di Capodimonte e nei distretti Asl, con il risultato di lunghe file, e dunque di lunghe attese, soprattutto nell'hub vaccinale della Fagianeria. Le vaccinazioni ai bimbi dai 5 agli 11 anni continueranno anche nei prossimi giorni e, a questo proposito, la Mostra d'Oltremare e i distretti Asl impegnati nelle somministrazioni saranno dedicati ai più piccoli in determinati giornate e in determinati orari.

Oggi sono stati circa 200 i bambini che sono stati vaccinati a Napoli, non soltanto alla Mostra d'Oltremare, ma anche durante l'open day che si è tenuto nella scuola Vittorino Da Feltre a San Giovanni a Teduccio. In Campania, per il momento, sono circa 4mila i bambini dai 5 agli 11 anni che si sono prenotati per ricevere il vaccino contro il Covid.