Trasporto pubblico a Napoli

Napoli-Juve, rischio tensioni tra sciopero mezzi e sosta selvaggia: pronti rinforzi forze ordine Partita a rischio tensioni per lo sciopero Eav, che porterà migliaia di tifosi ad arrivare in auto allo Stadio. Allerta sosta selvaggia. Possibili “problematiche di ordine pubblico”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Napoli-Juve a rischio tensioni per lo sciopero dei mezzi Eav di 24 ore, come Cumana,. Circumvesuviana e Linee Flegree, proclamato dalla Uil, che porterà migliaia di tifosi ad arrivare in auto allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. È massima allerta sulla sosta selvaggia, dopo quanto accaduto già in occasione delle precedenti partite, come l'amichevole con il Lille, durante la quale ci sono state aggressioni verbali al personale della Polizia Locale, dopo il ritiro di ben 87 vetture con i carroattrezzi.

Napoli-Juve, chiesti rinforzi alla Questura

Questa volta la situazione potrebbe essere addirittura peggiore, considerando che allo stadio si prevede il tutto esaurito. Per il Comando della Polizia Locale si prevedono possibili "problematiche di ordine pubblico". I caschi bianchi hanno chiesto rinforzi alla Questura di Napoli per la partita di stasera, Napoli-Juventus delle 20,45, con una nota del 10 gennaio scorso, "potendosi prevedere problematiche di ordine pubblico per le operazioni di svincoli".

Si tratta della procedura per recuperare le auto rimosse dai carroattrezzi che viene avviata presso le Unità Operative della Polizia Locale Rimozione Auto in via Santa Maria del Pianto 143, a Poggioreale, e presso la sede della Unità Operativa Fuorigrotta di via Diocleziano 330. Gli svincoli si fanno presso le caserme della Polizia locale, poi però i cittadini sanzionati devono recarsi al deposito di San Giovanni a Teduccio con i propri mezzi per ritirare l'auto. Da qui, disagi, difficoltà e tensioni, anche perché negli ultimi anni ad andare allo stadio sono sempre più famiglie con bambini.

Leggi anche Il vecchio tram di Napoli comprato da Stefano De Martino potrà diventare un ristorante. Il problema sarà trasportarlo

Sciopero Eav di 24 ore: niente corse aggiuntive Cumana

"A causa dello sciopero della Uil di 24 ore – le altre tre sigle sindacali l'hanno revocato – non ci saranno i prolungamenti delle corse della Cumana fino alla fine della partita di calcio Napoli Juventus", spiega a Fanpage.it il presidente Eav, Umberto De Gregorio. Lo sciopero durerà fino a mezzanotte e ci sono già disagi da questa mattina, con vari treni soppressi, come il Napoli-Baiano delel 7,14 e il Baiano-Napoli delle 8,56, e corse in ritardo anche di 45 minuti. Disagi anche sulle linee flegree.

Le fasce di garanzia per lo sciopero Eav del 13 gennaio 2023

Le fasce di garanzia dello sciopero, essendo oggi, venerdì 13 gennaio 2023, giorno feriale, sono le seguenti:

Prime e ultime partenze garantite nella fascia mattutina da Napoli:

Sorrento: 6:18 / 8:00

Sarno: 6:28 / 7:40

Baiano: 6:26 / 8:02

Poggiomarino: 6:35 / 7:47

Torre del Greco via CDN: 7:02 / 7:26.

Prime e ultime partenze garantite nella fascia mattutina per Napoli:

Sorrento: 6:24 / 8:00

Sarno: 6:32 / 7:20

Baiano: 6:32 / 7:44

Poggiomarino: 6:28 / 7:40

Torre del Greco via CDN: 6:37 / 7:49

Pomigliano d’Arco: 6:36.

Prime e ultime partenze garantite nella fascia pomeridiana da Napoli:

Sorrento: 13:36 / 16:48

Sarno: 14:04 / 17:20

Baiano, 13:38 / 16:56

Poggiomarino: 13:23 / 17:16

Torre del Greco via CDN: 13:50 / 17:25.

Prime partenze garantite nella fascia pomeridiana per Napoli:

Sorrento: 13:36 / 17:06

Sarno: 13:20 / 17:16

Baiano: 13:44 / 17:14

Poggiomarino: 13:40 / 17:23

Torre del Greco via CDN: 14:37 / 17:02.

CUMANA E CIRCUMFLEGREA

Ultime partenze garantite nella fascia mattutina da Montesanto:

Torregaveta: 7:41

Licola: 8:00.

Ultime partenze garantite nella fascia mattutina per Montesanto:

Torregaveta: 7:54

Licola: 7.56.

Prime e ultime partenze garantite nella fascia pomeridiana da Montesanto:

Torregaveta: 14:41 / 17:21

Licola: 14:48 / 17:12.

Prime partenze garantite nella fascia pomeridiana per Montesanto: