Napoli, invasione di topi e formiche all’asilo nido di via Foria: “Salgono sui tavoli” Invasione di topi e formiche all’asilo nido comunale “Filangieri” al centro storico. Anselmi (Cisl Fp): “Subito la derattizzazione e la cura del verde”

A cura di Pierluigi Frattasi

Invasione di topi nel cortile e formiche sui banchetti dei bimbi all'asilo nido comunale "Filangieri" di salita Ritiro Purità a Foria, nei pressi dell'Orto Botanico. A denunciarlo è il sindacato Cisl Fp. I roditori sono stati avvistati all'interno dei giardini dell'asilo, che è immerso nel verde. "Le mamme sono preoccupate e inorridite da questa situazione – commenta Agostino Anselmi, coordinatore Cisl Fp del Comune di Napoli – Sono state fatte segnalazioni alla III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena e segnaleremo anche alla NapoliServizi, ma nessuno è intervenuto finora. Una situazione di degrado pazzesco a scuola, dove si sono segnalate anche formiche sui tavoli dei bimbi". La NapoliServizi, contattata da Fanpage.it, ha assicurato che non appena arriverà la comunicazione, l'intervento avverrà nel più breve tempo possibile, secondo quanto previsto dai tempi amministrativi.

Anselmi (Cisl Fp): "Il Comune faccia subito la derattizzazione"

L'asilo nido comunale che si trova in una traversa di via Foria, all'angolo di vico Santa Maria a Lanzati, è stato inaugurato il 6 febbraio 2007. È un'oasi immersa nel verde nel cuore della città. "Bisogna intervenire subito a tutela della salute dei bambini e del personale – spiega Agostino Anselmi – Il Comune faccia subito la derattizzazione e la disinfestazione e si provveda alla manutenzione periodica del verde nel cortile. Non è possibile tollerare questa situazione. Le istituzioni agiscano immediatamente. È proprio l'incuria del verde che dura da anni che ha causato questa situazione di degrado. I frutti degli alberi cadono a terra, nessuno li raccoglie e attirano animali e insetti".

L'asilo nido può accogliere 45 bambini dai lattanti, ai semi-divezzi, ai divezzi, e si sviluppa su un solo livello, ma si compone di tre padiglioni. Ogni padiglione è formato da una sala per l'accoglienza e l'attività didattica, una sala per l'attività ludica e psicomotoria, una cucina, dei bagni con fasciatoi, un locale di servizio e una sala suddivisa in zona pranzo e zona riposo con culle e lettini. Il Nido è dotato, inoltre, di altri locali adibiti ad ufficio e deposito. Tutti gli ambienti sono molto luminosi, dotati di ampie finestre, porte anti-panico e climatizzatori.