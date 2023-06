Napoli, interruzione del Reddito di Cittadinanza per migliaia di famiglie. Trapanese: “Allarme sociale” Partiti a Napoli i colloqui per il reddito di cittadinanza. Trapanese: “La misura è cambiata, ci saranno revoche. Ma le assistenti sociali non sono responsabili. È cambiata la norma”

A cura di Pierluigi Frattasi

«Sono partiti i nuovi colloqui a Napoli per il Reddito di Cittadinanza e bisognerà comunicare a migliaia di famiglie l'interruzione del contributo. Centinaia di persone perderanno il reddito. La gente è arrabbiata e se la prende con gli assistenti sociali del Comune che, però non hanno alcuna responsabilità, perché il loro compito è solo quello di comunicare e bloccare il contratto di sostegno, perché la misura è cambiata. Non dipende da noi, non è una decisione dei servizi sociali che applicano solo la normativa». A lanciare l'allarme a Fanpage.it è l'assessore al Welfare, Luca Trapanese, esponente della giunta del sindaco Gaetano Manfredi. «Sono molto preoccupato che la rabbia delle famiglie bisognose possa scaricarsi sulle assistenti sociali e che queste possano essere oggetto di vessazioni e violenze nel momento in cui vanno a comunicare l'interruzione del Rdc», conclude.

Trapanese: "Basta aggressioni alle assistenti sociali"

"Mi sono confrontato con la coordinatrice del servizio territoriale – spiega Trapanese – che mi ha segnalato questo problema serio e preoccupante. Ieri abbiamo avuto due assistenti sociali aggredite in due diversi contesti nell'espletamento del loro lavoro. È un momento di emergenza, abbiamo bisogno di tutelare i servizi sociali. Il tema è la gravità dei problemi sociali che abbiamo oggi e la difficoltà dei servizi sociali di affrontarli".