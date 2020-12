Un grosso incendio si è sviluppato oggi pomeriggio, attorno alle ore 16, nei pressi del campo rom di Gianturco, nell'ex area Nato di Poggioreale e del palazzetto dello sport abbandonato di via Vesuvio. Sul posto sono arrivate le autobotti dei vigili del fuoco per domare le fiamme e i primi soccorsi. Una grande colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza, mentre gli abitanti della zona lamentano un forte odore acre di bruciato nell’aria, probabilmente dovuto alla combustione di materiali di plastica. Ancora da accertare le cause, ma non ci sarebbero feriti.

A Gianturco colonna di fumo nero e acre

“Abbiamo subito allertato i vigili del fuoco – spiega il consigliere della IV Municipalità Carmine Meloro – siamo stanchi di questi continui roghi tossici. Il Comune aveva promesso degli interventi di bonifica dell’area, ma al momento non si sono ancora concretizzati. Nella zona abitano circa 50 nuclei familiari rom, che necessitano di assistenza, perché in precarie condizioni. Sul posto sono intervenuti i pompieri per domare le fiamme e cercare di diradare la nube tossica che purtroppo stanno respirando molte famiglie, chiuse in casa di domenica per le norme Covid. Insomma, una situazione insostenibile”.

Un altro incendio di vaste proporzioni si era sviluppato il pomeriggio del 10 maggio scorso, sempre nella zona di Poggioreale, in via Taverna delle Brecce Porta. Alle fiamme, in quel caso, copertoni, sterpaglie e pezzi di auto. L'incendio aveva colpito un'area abbandonata e privata, tra la linea 2 della metropolitana gestita da Ferrovie dello Stato e la Vesuviana, gestita da Eav. Sul posto erano subito arrivati i vigili del fuoco con le autobotti e i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, ad andare al fuoco sarebbero state sterpaglie e del materiale plastico che si trovava all'interno di un'area abbandonata. Nella stessa zona si trovavano anche un deposito di ferramenta e delle concessionarie d'auto.