Napoli, il sindaco Manfredi vuole chiudere il Lungomare alle auto nel fine settimana Il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sta valutando l’opportunità di chiudere al traffico automobilistico il Lungomare cittadino durante il fine settimana. È stato lo stesso primo cittadino partenopeo a renderlo noto nel corso di una intervista radiofonica. Manfredi è al lavoro anche per definire la nuova giunta.

A cura di Valerio Papadia

Il Lungomare di Napoli, che ha riaperto al traffico automobilistico ormai circa un anno fa a causa della chiusura della Galleria Vittoria – interessata da massicci lavori di manutenzione – potrebbe tornare completamente pedonale, almeno nei fine settimana. Il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, eletto meno di una settimana fa, sta infatti pensando di chiudere alle auto il Lungomare nei weekend. È stato lo stesso neo primo cittadino partenopeo a renderlo noto nel corso di una intervista rilasciata a Radio Crc. "Occorre valutare bene l'impatto della chiusura del Lungomare. Credo che in alcune ore della giornata e nel fine settimana debba essere chiuso al traffico perché rappresenta un luogo che è anche piacevole per i cittadini. Ma poi dobbiamo valutare se ci possono essere delle situazioni o dei momenti della settimana in cui si possa rendere necessario il ripristino del traffico" ha detto il sindaco di Napoli.

Manfredi al lavoro per costruire la nuova giunta

Nel corso della intervista radiofonica, il sindaco Manfredi ha parlato anche della nuova giunta, che dovrebbe costituire a breve. Tanti i nomi che si stanno rincorrendo in queste ore, dall'ex questore di Napoli Antonio De Iesu all'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, al governo quando Manfredi era ministro dell'Università.

"Su alcune posizioni chiave della Giunta comunale di Napoli sto facendo già delle valutazioni sui possibili nomi. Ma è chiaro che mi confronterò anche con le forze politiche della mia maggioranza. Cercherò di fare una giunta che abbia competenze molto alte perché dobbiamo affrontare problemi di grande complessità, che richiedono assessori che abbiano capacità" ha dichiarato Manfredi.