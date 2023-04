Napoli, il Pizza Village alla Mostra d’Oltremare: la decisione del Comune Il Pizza Village 2023 si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Lo ha annunciato il Comune in una nota ufficiale. Acampora (PD): “Scelta di buonsenso”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Pizza Village 2023 si terrà alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Lo ha deciso il Comune partenopeo, che ha spiegato in una nota ufficiale che "la Mostra d'Oltremare è un complesso fieristico da valorizzare sempre più, come nelle intenzioni della nostra Amministrazione". L'assessore al Turismo e alle Attività produttive di Palazzo San Giacomo, Teresa Armato, ha anche aggiunto che "siamo consapevoli del valore del Pizza Village, che attraverso le iniziative organizzate ha attirato un numero sempre crescente di partecipanti e visitatori fino ai numeri record dello scorso anno. La kermesse di giugno", ha proseguito Armato, " è un appuntamento dal forte valore identitario e di richiamo turistico, vede la partecipazione di centinaia di migliaia di persone, provenienti da fuori regione e dall'estero con un'incidenza positiva anche sull'occupazione alberghiera e sui servizi dell'intera filiera".

"Il Pizza Village 2023 alla Mostra d'Oltremare era la scelta giusta, anzi la migliore possibile", ha commentato Gennaro Acampora, Capogruppo del Partito Democratico al Comune di Napoli, che ha poi ringraziato "il sindaco Manfredi e all'assessore Armato per una decisione che è di buon senso, tutela il lungomare, conferma il rilancio del polo fieristico e consente all'evento di rimanere su scala nazionale e internazionale". Lo stesso Acampora ha spiegato che "l'opzione del Parco Virgiliano presentava carenze di spazi, nessun collegamento con la rete di trasporto pubblico nonché rischi derivanti da eventuali allerte meteo o l'attuazione di ordinanze anti-alcol. Al contrario la Mostra d'Oltremare", ha concluso, "offre parcheggi per ospitare addetti ai lavori e visitatori, spazi ideali per gli espositori, una centralità della location rispetto alle infrastrutture cittadine".