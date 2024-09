Napoli, il parcheggiatore abusivo pretende più soldi. La scena ripresa da un video Siamo in via Orsini, zona Santa Lucia, alle spalle del Lungomare di Napoli: un video, pubblicato sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, mostra due parcheggiatori abusivi pretendere più soldi da un’automobilista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Non basta pagare i parcheggiatori abusivi, cedere all'estorsione; può accadere anche che, una volta pagati, questi pretendano più soldi. È la scena che arriva da via Generale Giordano Orsini, nella zona di Santa Lucia, a due passi dal Lungomare: il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha infatti pubblicato un video in cui si vede un automobilista pagare i parcheggiatori abusivi; questi, però, pretendono di più di quanto questi gli abbia dato, e l'automobilista è costretto a cedere. "Continuiamo a denunciare ma occorre che venga fatto da tutti" il commento del deputato.

A Napoli 22 parcheggiatori abusivi sanzionati dalla Municipale

Sono costanti gli sforzi delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Napoli. Proprio nelle scorse ore, gli agenti dell'Unità Operativa GIT Motociclisti della Polizia Municipale sono stati impegnati in una operazione volta proprio a contrastare il fenomeno. Tra i quartieri di Chiaia, Fuorigrotta e Avvocata, gli agenti hanno sanzionato 22 parcheggiatori abusivi: di questi, 17 sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria, mentre agli altri 5 è stato notificato un ordine di allontanamento. Inoltre, ai parcheggiatori abusivi sono stati sequestrati i proventi dell'attività illecita.