Napoli, il Comune consegna uova di Pasqua ai bimbi ucraini scappati dalla guerra L’assessore al Welfare Trapanese ha consegnato uova di Pasqua a 12 bambini scappati dalla guerra in Ucraina ospitati nel Cas della Croce Rossa.

A cura di Valerio Papadia

Un modo per alleviare le loro sofferenze e per fargli trascorrere, per quanto possibile, delle festività spensierate. Per questo, nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 aprile, l'assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese si è recato nel Cas (Centro di accoglienza straordinaria) della Croce Rossa Italiana che sorge in via Poerio e ha regalato uova di Pasqua ai bambini ucraini in fuga dalla guerra: nel centro della CRI, infatti, sono ospitati 12 bambini scappati dall'Ucraina e 24 adulti. L'assessore, insieme a Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di Napoli, ha così consegnato le tipiche uova di cioccolato pasquali ai bimbi presenti nella struttura.

"Ringrazio la Croce Rossa Italiana che sin dal primo momento è stata al nostro fianco per rispondere operativamente all'accoglienza dei nostri fratelli Ucraini. Sono tante le attività di supporto ed accompagnamento che abbiamo attivato sin dal primo momento garantendo l'accoglienza e calore ai profughi di tutte le età" ha dichiarato l'assessore Luca Trapanese.

A Napoli concerto di beneficenza per l'Ucraina allo Stadio Maradona

Intanto, nei giorni scorsi, è stato annunciato un concerto di beneficenza in favore dell'Ucraina allo Stadio Maradona di Napoli: l'evento si terrà il prossimo 28 maggio. Ad organizzare l'evento, con il placet del Comune di Napoli e la collaborazione di Unicef, è stato il dj campano Joseph Capriati, noto a livello internazionale: il ricavato andrà in beneficenza ai bimbi profughi ucraini. Insieme al noto dj, interverranno altri numerosi artisti: i biglietti per partecipare all'evento sono in vendita dal 14 aprile.