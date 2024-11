video suggerito

Napoli, il chioschetto della “limonata a cosce aperte” in via Toledo è abusivo: 8mila euro di multe I controlli della Polizia locale sui negozi e il commercio ambulante. Multe anche per la sosta selvaggia in centro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il chioschetto ambulante della limonata "a cosce aperte" in via Toledo è abusivo. Sequestrato dalla Polizia Locale che ha elevato anche oltre 8mila euro di multe all'acquafrescaio per violazioni legate alla mancanza di autorizzazione commerciale e di requisiti igienico-sanitari. La limonata "a cosce aperte" è una delle tradizioni delle strade di Napoli. Sono tanti i chioschetti che vendono questo prodotto – la maggior parte legali e autorizzati – sia ai napoletani che ai turisti.

La limonata chiama a "cosce aperte" perché la tradizione vuole che vada bevuta con le gambe allargate, in modo da non bagnarsi pantaloni o gonne. La bevanda è fatta con limonata fresca, infatti, alla quale viene aggiunto del bicarbonato. La reazione chimica che ne deriva produce l'effetto effervescente e spumeggiante, molto pittoresco.

Nel caso dell'acquafrescaio sanzionato dalla Polizia Locale, però, mancavano le autorizzazioni necessarie per l'attività ambulante (in esposizione anche gazzose, noccioline, pop corn e caramelle), che è stata quindi fermata per questo. Il negoziante, infatti, secondo quanto accertato dai caschi bianchi operava senza licenza. L’attrezzatura e la merce, per un valore complessivo di oltre 8mila euro in sanzioni, sono state sequestrate.

L'operazione rientra nei controlli eseguiti su attività commerciali, cantieri e spazi pubblici dalla Polizia Locale in collaborazione con la Polizia di Stato, Guardia di Finanza e ASL.

Al Vomero, blitz ad Antignano

In via Cimarosa e Largo Antignano, l’Unità Operativa Vomero, insieme alle forze dell’ordine coinvolte, ha effettuato verifiche su varie attività e cantieri. Un cantiere è stato sanzionato per l’occupazione eccessiva del suolo pubblico e l’assenza di adeguata segnaletica per la sicurezza pedonale. Un esercizio di frutteria è stato multato per irregolarità fiscali e pubblicitarie, oltre alla mancanza di etichettatura dei prodotti alimentari e dei requisiti igienico-sanitari. Complessivamente, le sanzioni elevate ammontano a 5.500 euro. Il laboratorio di panificazione adiacente è stato sottoposto a chiusura e sequestro di circa 350 kg di prodotti, a causa di gravi carenze igieniche.

Controlli sulla sosta selvaggia in centro

Controlli per contrastare la sosta selvaggia e l’uso improprio degli spazi di parcheggio sono stati eseguiti dall’Unità Operativa Avvocata, in collaborazione con ANM, nelle principali vie del centro città, con l’emissione di 268 verbali. Ulteriori verifiche su sette autorimesse hanno portato a dodici sanzioni per installazioni pubblicitarie abusive e uso irregolare del suolo, oltre a passaggi carrai non autorizzati.

L’Unità Operativa Motociclisti-GIT ha condotto un’operazione di polizia stradale su via Medina, verificando settanta veicoli, di cui sette sono stati sequestrati, e contestando ventiquattro infrazioni al Codice della Strada per irregolarità come la mancanza di assicurazione, il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’assenza di documenti di guida. Durante un’operazione parallela contro i parcheggiatori abusivi nelle zone di Fuorigrotta e Chiaia, sono stati deferiti nove soggetti e sequestrati i proventi dell’illecita attività.

Inoltre, l’Unità Operativa Fuorigrotta ha intensificato i controlli sul trasporto scolastico, sanzionando due autobus privi dei requisiti necessari e un altro per mancanze tecniche. Sono stati effettuati ulteriori accertamenti su veicoli, dehors e taxi, oltre a interventi per lo smaltimento illecito di rifiuti.