Proseguono i controlli dei carabinieri del Nas sui mezzi pubblici, in un quadro di servizi volto a verificare il grado di pulizia e sanificazione di vagoni e locali. Questa mattina i militari sono stati sui treni della metropolitana di Napoli e sulle funicolari, entrambi gestiti da Anm. L'ispezione è stata condotta col supporto degli addetti dell'Asl, è stato effettuato il monitoraggio ambientale delle superfici dei treni, dei sediolini e delle altre parti dei mezzi di trasporto dove quotidianamente si muovono i passeggeri.

Nei giorni scorsi analoghi controlli c'erano stati anche nel deposito tram e nella stazione dei treni di San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli. Durante blitz dei militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, sempre condotto insieme ai tecnici dell'Asl, era stata effettuata la tamponatura su sediolini e altre parti dei mezzi.

"Sono mesi che l'Unione Sindacale di Base ha sollevato il tema degli affollamenti della poca pulizia su autobus, treni e metropolitane – si legge in un comunicato del sindacato – e sulla necessità di sanificazioni costanti, anche più volte al giorno, sui mezzi di trasporto pubblico a Napoli, proprio per evitare il rischio di contagio tra i passeggeri e tra il personale viaggiante delle aziende di trasporto. L’USB, inoltre, ha anche inviato dei dossier in Procura e all’ASL NA 1, per chiedere il rafforzamento dei controlli di questo tipo, rivolti a garantire il rispetto delle procedure. Il tutto finalizzato a tutelare la sicurezza in termini di salubrità igienica e sanitaria dei mezzi su cui viaggiano migliaia di cittadini ogni giorno anche in zona rossa, per motivi di lavoro, necessità o salute".