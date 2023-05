Napoli, ha un infarto al supermercato dell’Arenaccia: 54enne salvato dal 118 col defibrillatore Il 54enne era stato colto da improvviso malore al supermercato di via Arenaccia. Salvato dal personale del 118 con defibrillatore e manovra salva-vita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un 54enne viene colpito da un improvviso malore mentre si trova al supermercato Dodeca di via Arenaccia, al centro storico di Napoli. L'uomo di 54 anni si accascia a terra e viene subito soccorso. Salvato grazie all'intervento tempestivo del personale dell'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, che una volta arrivato sul posto gli pratica subito il massaggio cardiaco e applica il defibrillatore. Dopo 3 scariche, il 54enne si rianima e viene intubato. Trasportato vivo all'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca. A raccontare la storia è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che si batte contro le aggressioni al personale sanitario, ma anche per valorizzare le azioni meritorie di medici e infermieri.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "54enne salvato dal 118"

Nessuno Tocchi Ippocrate ha pubblicato un post su Facebook per elogiare l'intervento del personale del 118 dell'Asl 1 di Napoli centro.