Le sue foto hot, in cui era nuda, scambiate con il fidanzatino in un momento di intimità, sono finite su Telegram, in pasto a decine di migliaia di utenti. La Procura dei Minori di Napoli sta indagando sulla denuncia presentata da una ragazzina di soli 15 anni, ennesimo caso di revenge-porn, che ha denunciato il suo ex fidanzato, anche lui minorenne: sarebbe stato proprio il ragazzo, al termine della relazione, a diffondere sull'app di messaggistica le foto hot della 15enne, in una chat che, come detto, conta decine di migliaia di utenti. Le indagini degli inquirenti sono rese più difficili dal fatto che, come è noto, Telegram garantisce l'anonimato non solo di coloro che ricevono le immagini, ma anche di chi le diffonde.

Alla fine delle scorso anno, nel novembre del 2020, nella provincia di Avellino, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, originario di Palermo, accusato di atti persecutori, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti (o anche, come detto prima, revenge porn) e tentata estorsione ai danni della sua ex compagna, una donna della provincia irpina. Le indagini di magistrati e carabinieri hanno rivelato come il 40enne, alla fine della relazione amorosa con la donna, avesse messo in atto nei suoi confronti, nell'arco di svariati mesi, veri e propri atti persecutori. L'uomo aveva diffuso sui social network foto e video hot che ritraevano la ex compagna, chiedendole poi somme di denaro per cancellare il materiale diffuso. Anche prima dell'arresto, il 40enne si era recato in Irpinia per cercare la donna e per minacciarla: a conclusione delle indagini, l'uomo è stato arrestato e portato in carcere.