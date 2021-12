Napoli è la città meno cara d’Italia: qui il minore aumento del costo della vita Napoli è la città più risparmiosa d’Italia secondo i dati Istat: si registra un aumento di spesa medio per famiglia di 700 euro l’anno, con inflazione al +3,2%.

A cura di Nico Falco

Napoli è la città più "risparmiosa" d'Italia, con una inflazione del 3,2% e una spesa aggiuntiva per famiglia tipo pari a 700 euro all'anno (che sale a 913 per una famiglia composta da 4 persone). Si evince dalla classifica delle città e delle regioni più care del Paese, in termini di aumento del costo della vita, stilata dall'Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati diffusi dall'Istat.

Le città più costose d'Italia, la classifica

L'inflazione record è stata registrata a Catania (5%), ma il maggior aumento tra i capoluoghi e le città con oltre 150mila abitanti è stato registrato a Bolzano (dove l'inflazione è del 4%), con una maggior spesa aggiuntiva annua di 1.272 euro (1.795 per una famiglia di 4 componenti). Al secondo posto c'è Genova, dove l'aumento è di 1.116 euro (1.787 euro per 4 persone) e l'inflazione è al 4,6%. Chiude il podio delle città più care Aosta, dove l'inflazione del 3,9% ha fatto registrare un aumento di spesa di 992 euro per famiglia tipo (e 1.638 euro per una famiglia di quattro persone). Catania, dove il record riguarda l'inflazione, l'aumento registrato è rispettivamente di 1.058 e di 1.430 euro.

Napoli città più risparmiosa d'Italia

All'altro capo della classifica c'è Napoli, che ha fatto registrare i valori più bassi d'Italia in termini di aumento del costo della vita: al fronte di una inflazione del 3,2%, la spesa aggiuntiva è di 700 euro l'anno, poco più della metà rispetto a Bolzano; nella precedente classifica la città con l'aumento meno sostanzioso era stata Ancona. Relativamente alla regione, si vede che la Campania è al 19esimo posto, con 3,5% di inflazione e incremento annuo di 639 euro a famiglia (al primo posto la Liguria, con inflazione al 4,2% e aggravo medio per famiglia di 942 euro).