Napoli è la città con il più alto tasso di mortalità in Italia nel 2020: i dati Istat Nel 2020 Napoli è stata la città con il più alto tasso di mortalità nel nostro Paese: ecco i dati diffusi dall’Istat.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Napoli, nel 2020, è stata la città con il più alto tasso di mortalità in Italia: emerge questo dal report dell'Istat sui Profili delle Città Metropolitane del nostro Paese, che oltre alla mortalità prende in esame anche la dinamica della popolazione, l'invecchiamento, le scelte insediative, il mercato del lavoro, il livello d'istruzione, il pendolarismo e le caratteristiche del tessuto produttivo. Nel 2020, come detto, Napoli è purtroppo stata prima nella classifica del tasso di mortalità; un picco è stato sicuramente raggiunto per l'insorgere della pandemia di Covid-19.

Napoli guida purtroppo la classifica del tasso di mortalità in Italia nel 2020 a tutti i livelli. Tra i Comuni capoluogo, Napoli è primo con 1.082 morti per 100mila abitanti; Napoli prima anche nelle prime cinture urbane, con 1.074 morti per ogni 100mila abitanti; primo posto anche per quanto riguarda le seconde cinture urbane, con 1.189 decessi per ogni 100mila abitanti.

Che cos'è il tasso di mortalità

Ma cosa si intende esattamente per tasso di mortalità? Bisogna considerare che questo non misura prettamente i decessi, bensì è il rapporto tra il numero dei decessi – in una determinata comunità e in un periodo di tempo definito – e la quantità media della popolazione in quello stesso intervallo di tempo; per calcolare il tasso di mortalità si prende solitamente come riferimento un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

In un determinato anno, dunque, il tasso di mortalità risulterà essere mille volte il rapporto tra il numero dei morti in quell'anno e la popolazione media; per comprendere medio, si divide il numero dei morti per la popolazione media e lo si moltiplica per mille.