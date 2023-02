Napoli, scopre che è una ragazza trans e la prende a pugni: denunciato il figlio del boss Una giovane napoletana ha denunciato per violenza sessuale il figlio di un boss di camorra: l’avrebbe picchiata dopo aver scoperto che era una persona trans.

È uscito con una ragazza che aveva conosciuto attraverso TikTok ma, quando lei gli ha raccontato che è una donna trans, lui l'avrebbe presa a pugni per poi lasciarla seminuda e ferita davanti alla sua abitazione.

Protagonisti di questa storia orribile di intolleranza e violenza una giovane residente a Napoli con un discreto seguito sul social network cinese e il figlio di un boss di camorra di una delle periferie partenopee, anche lui molto attivo su TikTok.

I fatti, ricostruiti da Fanpage.it attraverso fonti qualificate, risalgono ad un paio di settimane fa. È la metà di gennaio quando la ragazza si presenta al commissariato di zona per chiedere aiuto. Dice di avere appena subìto una violenza sessuale. Viene trasportata al Cardarelli e successivamente in un secondo ospedale, dove vengono riscontrati quelli che sarebbero i segni lasciati dalle percosse.

Il referto parla di «contusioni alla mammella sinistra e alla rachide lombo sacrale» con prognosi di 15 giorni. Ai poliziotti la vittima racconta di essere stata picchiata poco prima da uno dei due ragazzi con cui aveva trascorso la serata.

Lei e il suo aggressore si sarebbero conosciuti di persona soltanto poche ore prima, grazie ad un amico comune, che avrebbe fatto da tramite e l'avrebbe contattata invitandola a fare un giro insieme.

La violenza del figlio del boss di camorra

Il terzo giovane sarebbe stato poi accompagnato a casa e i due sarebbero rimasti soli e avrebbero deciso di spostarsi in un luogo tranquillo. Ed è lì che la situazione sarebbe precipitata.

Una volta in intimità, infatti, la ragazza avrebbe raccontato del suo percorso di transizione. E in quel momento il giovane l'avrebbe selvaggiamente picchiata. Le indagini, estremamente delicate, sono affidate alla Polizia di Stato; l'uomo è stato denunciato per violenza sessuale.