Napoli, dolci a forma di peni e vagine: al Vomero apre Mr Dick, ma è subito polemica La pasticceria che sforna dolci dalle forme inequivocabili ha aperto lo scorso fine settimana al Vomero, ma alcuni residenti hanno già proposto una petizione contro l’esercizio commerciale.

A cura di Valerio Papadia

Come era già accaduto in altre città italiane, come Roma e Milano, anche a Napoli è arrivata Mr Dick: si tratta di una singolare pasticceria che – come si può evincere dal nome – sforna dolci della inequivocabili forme di peni e vagine. La pasticceria ha aperto in via Scarlatti, nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli, nel corso del weekend appena passato e, analogamente a quanto accaduto a Roma e Milano, subito si è scatenata una polemica.

A sollevare dubbi sulla nuova pasticceria è l'ingegner Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari. "Subito dopo che ha aperto – puntualizza Capodanno – mi è arrivato un messaggio da una mamma, anche insegnante, residente al Vomero da anni, che dopo aver osservato che oramai il Vomero si è trasformato in un quartiere pessimo, ha richiamato l'attenzione sull'apertura della nuova pasticceria che sforna dolci a forma di peni e vagine. ‘Cosa devo dire alle mie figlie quando passeranno lì vicino?' ha aggiunto la signora, proponendo una petizione al riguardo".

"Una polemica non nuova – conclude l'ingegner Capodanno – che era già scoppiata sui social nell'ottobre dell'anno scorso a Salerno, all'apertura di una pasticceria che produceva appunto dolci a forma di organi genitali maschili e femminili, criticando la scelta di consentire l'apertura di un locale del genere in uno delle luoghi storici della città campana".

A Milano la pasticceria è stata costretta a coprire l'insegna

Le polemiche, dicevamo, accompagnano l'aperture delle pasticcerie Mr Dick in tutta Italia. A Milano, ad esempio, lo scorso anno la pasticceria di nuova apertura, nonostante l'enorme successo di pubblico, era stata costretta a coprire la sua insegna – dove si faceva riferimento agli organi genitali maschili e femminili – per una questione di "decoro urbano".