Dolci a forma di pene e vagina, la pasticceria Mr Dick costretta a coprire l’insegna: “Lotteremo” La pasticceria “Mr Dick” che produce dolci a forma di pene e vagina ha subito riscosso successo a Milano: nonostante questo, è stata costretta a coprire la sua insegna.

A cura di Ilaria Quattrone

Da quando ha aperto, è stata subito un successo: clienti in fila per ore, post e storie sui social. Dai dolci appiccicosi e dal design super accattivante, la pasticceria Mr Dick a Milano ha subito attirato numerose persone. Nonostante il successo, in queste ultime ore il locale ha dovuto coprire la sua insegna. Dal nome e dalle vetrine, è facile capire che i dolci proposti sono tutti a forma di pene o vagina. L'insegna quindi era in linea con i prodotti venduti e la giustificazione di tale richiesta sarebbe proprio dovuta "al decoro urbano".

La storia condivisa su Instagram

La risposta della pasticceria: Lotteremo

Sul canale Instagram del noto "Un terrone a Milano" è stata condivisa la notizia che, dopo alcuni minuti, è stata ripostata sul proprio profilo dalla pasticceria. Un unico commento, ma altamente significativo: "Lotteremo". E nonostante quanto accaduto, anche ieri si sono registrate lunghe code da parte di clienti curiosi di assaggiare i prodotti dell'ormai famosissimo locale – etichettata come la pasticceria più sexy d'Italia – che si trova in Corso di Porta Ticinese, 83.

I dolci di Mr Dick

All'interno della pasticceria, è possibile trovare waffle e cupcake: decorati o già sfornati a forma di pene e vagine. Il locale, piccola e totalmente rosa, è arricchito da alcune decorazioni a forma di vagina o da riferimenti sessuali. Un altro locale, molto simile a quello milanese, è la pasticceria "La Polleria" che è possibile visitare a Madrid. Nei primi giorni, la pasticceria Mr Dick è stata costretta a chiudere prima perché i dolci sono stati fatti fuori in poco tempo. Anche ieri, la richiesta è stata ingente: oggi il locale riaprirà alle 13.30.