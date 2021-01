Danneggiata nel primo pomeriggio di oggi la sede del Pd San Lorenzo, sede del Partito Democratico che sorge in via Carbonara, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli. Intorno alle 14.30 di oggi, approfittando della pausa pranzo, ignoti si sono introdotti all'interno della sede infrangendo la porta a vetri: una volta dentro, gli autori hanno danneggiato i locali, per poi darsi alla fuga. L'accaduto è stato prontamente denunciato alle forze dell'ordine, che indagano sulla vicenda. L'accaduto è stato denunciato anche attraverso i social network. Sulla pagina Facebook del Pd Napoli sono state pubblicate le foto della sede danneggiata ed è stata espressa solidarietà a tutti coloro che operano a San Lorenzo:

Il circolo del PD San Lorenzo, nel cuore del centro storico di Napoli, questo pomeriggio, è stato vandalizzato da ignoti, su quanto accaduto sono già in corso le indagini delle forze dell’ordine, in cui riponiamo piena fiducia. Eventi come questo lasciano un forte senso di sgomento e tanta amarezza, poiché ad essere colpito è il lavoro dei militanti che ogni giorno si dedicano con passione all’attività politica nell’interesse dei cittadini e della nostra città. Al segretario Giustino Ausania, alla vicesegretaria Raffaella Guarracino, agli iscritti e ai militanti, va la solidarietà di tutta la comunità democratica napoletana

Sui social network sono tante le persone che condannano il gesto ed esprimono solidarietà al Circolo Pd San Lorenzo per l'atto vandalico subito. "Sono atti vili e insensati, che mortificano un’intera comunità e colpiscono uno dei simboli del quartiere" uno dei commenti su Facebook a quanto accaduto oggi al Vasto.