Napoli, dà un documento falso alla giudice, poi la aggredisce durante l’udienza L’aggressione si è consumata in un’aula del giudice di pace di Ponticelli, periferia Est di Napoli: la giudice ha rimediato la distorsione di un dito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Aggressione ai danni di una magistrata nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, negli uffici del giudice di pace che si trovano a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli. Da quanto si apprende, durante una udienza che si stava svolgendo in un'aula dell'edificio, un uomo ha consegnato alla giudice un documento falso, ma la magistrata, una donna di 61 anni, se n'è accorta. Allora, l'uomo ha aggredito la giudice, tentando di strapparle dalle mani il documento fasullo e provocandole la distorsione di un dito.

La giudice si è trovata costretta a sospendere l'udienza e si è recata in ospedale, per farsi medicare la mano: i sanitari del nosocomio hanno giudicato la distorsione del dito guaribile in 10 giorni. Da quanto si apprende, dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie, la giudice si è recata dai carabinieri per denunciare l'aggressione.