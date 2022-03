Napoli, cure domiciliari per pazienti Covid con i farmaci antivirali: come chiederle all’Asl Tommasielli (Unità di Crisi Campania): “Cure domiciliari per categorie di pazienti a rischio, tramite segnalazioni ai medici di base ed Asl”

"I pazienti positivi al Covid19 possono essere curati a casa con i farmaci antivirali somministrati esclusivamente dai medici dell'Asl, che, se assunti nei primi giorni dall'insorgere dei sintomi, possono bloccare l'evoluzione della malattia ed evitare così il rischio di aggravamento e di ricovero in ospedale". Lo spiega a Fanpage.it Pina Tommasielli, medico di base e referente per la medicina territoriale dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid della Campania: "È uno strumento molto importante – prosegue Tommasielli – perché può aiutare ad evitare il sovraffollamento negli ospedali al quale stiamo già assistendo a causa dell'aumento dei contagi, come al Cotugno e al Cardarelli". Proprio in questi giorni, infatti, le autorità sanitarie campane hanno lanciato l'allarme sull'aumento dei casi in Campania, dove si sta diffondendo anche la sottovariante Omicron 2, oggi al 25% secondo i dati del Cotugno.

Quanto è possibile essere curati con gli antivirali

"Dopo la diagnosi della positività al Covid, i farmaci antivirali vanno assunti nei primi 5-6 giorni dall'insorgere dei sintomi, altrimenti diminuisce l'efficacia, analogamente a quanto avviene per gli anticorpi monoclonali e altri farmaci. Questi farmaci sono in grado di bloccare l'evoluzione della malattia, evitando complicazioni più gravi".

Chi può essere curato con i farmaci antivirali

"I farmaci antivirali – spiega Tommasielli – possono essere somministrati a domicilio solo per alcune categorie di pazienti con positività al Covid19. Si tratta di pazienti anziani, diabetici e con altre patologie e fragilità, che rischiano di essere ricoverati in ospedale in caso di aggravamento della malattia".

Come richiedere la cura a casa per il Covid

"Il paziente appartenente a queste categorie – aggiunge Tommasielli – può chiedere al proprio medico curante di essere segnalato all'Asl per ricevere la cura domiciliare per il Covid attraverso i farmaci antivirali. Solo il medico può infatti prescrivere questo determinato tipo di cure, perché è l'unico che conosce la situazione sanitaria del paziente".

"All'Asl Napoli 1 Centro – conclude – è attivo un servizio al quale il medico di medicina generale segnala con una mail il paziente positivo Covid19 che rientra nelle categorie per la cura domiciliare con i farmaci antivirali. Dopo la segnalazione, si attiva un team formato da Usca e da specialisti che vanno a casa a portare il farmaco nel giro di 24-48 ore".