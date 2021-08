Napoli, crolla solaio di palazzo in centro, dodici appartamenti sgomberati Crolla solaio di un palazzo in zona centro a Napoli: nessun ferito, ma sgomberate 12 abitazioni intorno. I Vigili del Fuoco spiegano che si tratta del crollo parziale del solaio di un palazzo di 4 piani: nessuna persona coinvolta, evacuate a scopo cautelativo 12 abitazioni.

A cura di Redazione Napoli

Crolla solaio di un palazzo in zona centro a Napoli: nessun ferito, ma sgomberate 12 abitazioni intorno. A darne notizia sono i Vigili del Fuoco pubblicando due immagini sul loro account Twitter. Al momento non è specificata la zona precisa d'intervento. Si sa che si tratta del «crollo parziale del solaio di un palazzo di 4 piani: nessuna persona coinvolta, evacuate a scopo cautelativo 12 abitazioni. In atto verifiche tecniche e la messa in sicurezza della struttura».