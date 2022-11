Napoli, l’Asl alla Pignasecca: 880 chili di cibo sequestrati, anche trippa e pesce. Chiusi 7 locali Controlli a tappeto sulla sicurezza alimentare nel cuore di Napoli: l’Asl, con l’aiuto delle forze dell’ordine, ha portato a termina una vasta operazione alla Pignasecca.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Imponente l'operazione sulla sicurezza alimentare portata a termine dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro, in concerto con le forze dell'ordine, alla Pignasecca, nel cuore di Napoli. In totale, gli ispettori dell'Azienda sanitaria locale hanno ispezionato 41 esercizi, sequestrando 880 chili di cibo, considerato pericoloso per la salute e quindi destinato alla distruzione; è stata inoltre somministrata la sospensione dell'attività per 7 esercizi commerciali.

Gli interventi dell'Asl per salvaguardare la salute

Nella fattispecie, il personale dell'Asl Napoli 1 Centro (60 le persone impegnate, di cui 15 veterinari, 14 medici, 31 tecnici della prevenzione) e le forze dell'ordine hanno hanno elevato 157 prescrizioni, 7 diffide, 25 sanzioni amministrative: il totale delle multe ammonta a 29.500 euro.

Per quanto riguarda gli 880 chilogrammi di alimenti sequestrati e avviati alla distruzione, si tratta nella fattispecie di: 30 kg di trippa, 371 kg tra pesce e carne, 9 kg di pane, 250 kg di prodotti di friggitoria, 220 kg di frutta.

"L’attività di ispezione proseguirà nelle prossime settimane in altre aree della città perché è proprio grazie a questa attività che abbiamo modo di eliminare dal mercato alimenti potenzialmente pericolosi per la salute e far valere le leggi sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini, ma anche dei tantissimi esercenti che rispettano le regole e che sono vittime di una concorrenza sleale" ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro.