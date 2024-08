video suggerito

Napoli compie 2500 anni. Ma per il ministro Sangiuliano sono 250 Lo svarione sui social del ministro meloniano: celebriamo Napoli per i suoi 2 secoli e mezzo. In realtà sono 2.500 anni.

Qualche settimana fa il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva annunciato:«Scriverò un libro sugli errori dei giornalisti e dei politici. Si chiamerà "Le gaffe degli altri"». Per ora le pagine più gustose però continuano ad essere autobiografiche. Su Instagram il ministro e giornalista, peraltro napoletano, ha ridotto la storia della città di Napoli a 2 secoli e mezzo, ovvero a 250 anni. E invece si tratta di 2.500 anni. Ovviamente Napoli affonda le sue radici nell'epoca greco-romana, non certo nel tardo Settecento.

Perché quella card, poi cancellata e corretta? Presto detto. Nel decreto Omnibus approvato dal governo Meloni c'è anche la costituzione di un comitato nazionale il cui nome è suggestivo "Neapolis 2500" che nascerà al fine «di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana».

La ricorrenza, che cade nel 2025, è quella del 25esimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C. Entro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto governativo sarà costituito un Comitato cui – si chiarisce – «non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato». Avranno solo un rimborso spese: in cassa il governo mette contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Cosa farà questo neonato comitato organizzatore? Avvierà i progetti per celebrare i 2500 anni di Napoli. Sperando che qualcuno faccia bene i conti.

