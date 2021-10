Napoli, compie 100 anni e festeggia all’ufficio postale: la storia di nonno Raffaele Raffaele Luise Natale ha compiuto 100 anni e ha deciso di festeggiare questo importante traguardo nel “suo” ufficio postale, quello di cui è cliente da oltre 20 anni, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Accolto dal direttore e dai suoi collaboratori, il centenario è stato festeggiato con la sua torta preferita.

A cura di Valerio Papadia

Compiere cento anni rappresenta un traguardo molto importante: un secolo di vita. E così, Raffaele Luise Natale, napoletano doc, ha voluto festeggiarli non soltanto insieme alla sua famiglia di sangue, ma anche insieme a colore che, nel corso del tempo, sono diventati la sua famiglia allargata: i dipendenti di Poste Italiane che lo accolgono da oltre 20 anni nell'ufficio postale di Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. E così, il neo centenario – un ex maresciallo della Polizia Municipale di Napoli – si è recato nella filiale di via Giulio Cesare 99, dove è stato accolto dal direttore dell'ufficio postale e dai suoi collaboratori, gli altri dipendenti, che hanno festeggiato Raffaele con la sua torta preferita, una ricotta e pera ordinata appositamente per l'occasione.

La festa è proseguita anche fuori l'ufficio postale

Una festa indimenticabile, quella organizzatagli dal "suo" ufficio postale, secondo Raffaele Luise Natale, che ha poi aggiunto: "È stata una grande emozione celebrare una ricorrenza così speciale con quelli che sono diventati dei veri e propri amici e con i clienti presenti in ufficio". A dimostrazione, poi, di quanto il centenario consideri i dipendenti dell'ufficio postale di Fuorigrotta alla stregua di veri e propri famigliari, ha invitato a pranzo – insieme ai suoi cinque figli, i nipoti e i pronipoti – anche i consulenti finanziari Nadia, Gianluigi e Cristina (con marito e figlio al seguito). I tre consulenti di Poste Italiane hanno a regalato nonno Raffaele una targa e un orologio personalizzati, a dimostrazione del legame instaurato nel corso degli anni.

