video suggerito

Napoli Città Libro: dal 14 al 16 giugno alla Stazione Marittima la quinta edizione Alla Stazione Marittima di Napoli la quinta edizione di Città Libro dal 14 al 16 giugno: tra i tanti ospiti anche Michele Masneri, con il romanzo “Paradiso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si terrà dal 14 al 16 giugno alla Stazione Marittima di Napoli la quinta edizione di "Napoli Città Libro", con la partecipazione di 136 sigle editoriali e decine di autori che si ritroveranno alla manifestazione organizzata dall'associazione Liber@Arte e promossa dal Comune di Napoli. Nell'edizione 2024 verrà inoltre confermato il gemellaggio con la Feria Internacional del Libro de Cali che si tiene in Colombia e saranno ospitate gli scrittori di Durazzo, in Albania, con l'intento "di promuovere l'incontro tra i popoli", come spiegato dagli organizzatori.

"Consideriamo questa l'edizione della consapevolezza e della maggiore età. Abbiamo messo a frutto le esperienze fatte e abbiamo lavorato con grande intensità per la costruzione di una rete internazionale di città e di gemellaggi che parte da Napoli", hanno spiegato gli editori Alessandro Polidoro e Rosario Bianco, rispettivamente presidente e vicepresidente di Liber@Arte, che ha organizzato la rassegna. Tra gli ospiti, Michele Masneri che in anteprima nazionale presenterà il romanzo ‘Paradiso' edito da Adelphi. Diverse le isole isole tematiche, tra cui ‘Generazioni' che vedrà la partecipazione di Ginevra Lamberti con ‘Il pozzo vale più del tempo' (libro segnalato Premio Strega 2024). Le altre isole tematiche sono ‘Generi', dove ad essere protagoniste saranno le voci delle donne di ieri e di oggi, ‘Nuove memorie', ‘Cognizioni' ed infinte ‘Visioni' dove sarà dato spazio alle connessioni tra la pagina scritta e le arti.