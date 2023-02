Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, chiude via Gradoni di Chiaia per 2 mesi: bisogna rifare i sanpietrini, le strade alternative Lavori fino a fine marzo. Il piano di viabilità con le strade alternative da piazza Trieste e Trento al Corso Vittorio Emanuele.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiude via Gradoni di Chiaia per i lavori di ripavimentazione con i sanpietrini per quasi due mesi. L'avvio dei cantieri è previsto per la prossima settimana e dovrebbe concludersi entro il 31 marzo. La strada che collega piazza Trieste e Trento e via Nardones al Corso Vittorio Emanuele sarà completamente ripavimentata. Si tratta di manutenzione ordinaria e si prevede la compattazione del fondo stradale, con i cubetti di pietra che saranno rimossi e risistemati uno ad uno. Saranno messi in quota i chiusini, saldati i sanpietrini e ripristinati i paletti.

I lavori avverranno in quattro fasi e interesseranno la carreggiata percorsa dalle auto. Il Comune, per ridurre i disagi per gli automobilisti, ha previsto un piano traffico con le strade alternative, che cambierà a seconda delle fasi dei cantieri. Il Comune provvederà ad avvisare le forze dell'ordine, il 118 e i vigili del fuoco.

Il piano viabilità con le strade alternative

Si prevedono 4 fasi dei cantieri con un piano traffico con le strade alternative verso il Corso Vittorio Emanuele e via Toledo.

Per le prime due fasi – la prima dal 6 al 17 febbraio e la seconda dal 20 febbraio al 3 marzo – ci sarà lo stesso piano traffico. I lavori interesseranno la parte dei Gradoni compresa tra via Nardones e vico Sant'Anna di Palazzo. Di seguito, le strade alternative da via Toledo al Corso Vittorio Emanuele:

in via Nardones ci sarà il senso unico alternato per raggiungere il garage Nardones. La strada sarà la chiusura al traffico in via Nardones all'altezza del civico 83, con obbligo di svoltare a destra in vico Nardones. Si proseguirà per vicoletto Sant'Anna di Palazzo dove sarà istituito il senso unico alternato per raggiungere il garage Gradoni. Quindi, vico Mortelle, svolta su Santa Caterina da Siena, e Corso Vittorio Emanuele.

Il percorso da Corso Vittorio Emanuele a via Toledo resta invariato.

Nella fase 3, dal 6 al 17 marzo, i lavori sui Gradoni di Chiaia si sposteranno dall'incrocio con via Santa Teresella a vico Santa Teresella. Il piano prevede le seguenti strade:

Percorso alternativo da via Toledo per Corso Vittorio Emanuele resta lo stesso delle prime due fasi.

Mentre il percorso dal Corso Vittorio Emanuele a via Toledo sarà: da via Nicotera svolta per via Santa Teresella, piazzetta Sant'Anna di Palazzo e via Carlo De Cesare.

L'ultima fase, dal 20 al 31 marzo, prevede lavori sui Gradoni di Chiaia dall'incrocio con vico Santa Teresella a via Santa Caterina da Siena.