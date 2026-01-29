napoli
Napoli-Chelsea, rimosse 117 auto e scoperti tre parcheggiatori abusivi in zona stadio

Rimossi 117 veicoli durante Napoli-Chelsea, multati anche tre parcheggiatori abusivi. I controlli anche sabato alle 18 per Napoli-Fiorentina.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Raffica di multe e rimozioni tutte attorno lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione del match tra padroni di casa azzurri ed il Chelsea, terminato poi con la vittoria per 3-2 da parte degli ospiti, con il Napoli che saluta così la Champions League al 30° posto su 36 nella fase Campionato della Champions League. Come di consueto, la zona di Piazzale Tecchio e dintorni si è riempita di automobili, e con le strisce blu non sufficienti (ed i parcheggi privati particolarmente cari), in molti hanno "sfidato la sorte" e parcheggiato dove non si dovrebbe.

Per 117 persone, però, la partita ha avuto un finale ancora più amaro del risultato: la rimozione delle proprie automobili da parte del carro attrezzi del Comune di Napoli. Risultato: per tutti loro dunque, oltre al danno economico, anche il dover raggiungere casa con mezzi di fortuna. La rimozione, infatti, è particolarmente cara, e ad essa va aggiunta anche la multa a seconda della violazione al codice della strada, per lo più il divieto di sosta.

Inoltre, sono stati sorpresi tre parcheggiatori abusivi: per due di loro, oltre alla multa, è scattata anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Infine, sono state multate 17 persone per violazione del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, come previsto dall'ordinanza emessa dal Comune di Napoli in occasione della partita, mentre quattro venditori abusivi sono stati multati e sono scattati i sequestri amministrativi delle loro bancarelle. Controlli che si ripeteranno sabato prossimo, in occasione di Napoli-Fiorentina di Serie A, prevista per le 18 allo Stadio Maradona.

napoli
