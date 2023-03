Napoli, cadaveri di madre e figlio trovati nel loro appartamento a Posillipo I corpi senza vita di una 96enne e di un 67enne, madre e figlio, sono stati rinvenuti in un appartamento di Posillipo. Sul posto la Scientifica della Polizia.

Un uomo e una donna, madre e figlio, sono stati rinvenuti senza vita nel loro appartamento di Posillipo, a Napoli. Il ritrovamento a seguito di una segnalazione pervenuta dai vicini di casa, che da qualche giorno non li avevano visti e non avevano loro notizie. Sui corpi non sono stati rinvenuti segni di violenza, è verosimile che si tratti di decessi per cause naturali.

Per entrare nell'abitazione gli agenti del commissariato di Posillipo hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco; una volta dentro, hanno trovato i cadaveri. Probabilmente i decessi risalgono a diverse ore, se non giorni fa. I due, identificati, sono risultati essere madre e figlio, di rispettivamente 96 e 67 anni, entrambi residenti nell'appartamento. Sul posto è arrivata la Scientifica della Polizia di Stato, le indagini sono affidate alla Squadra Mobile; con tutta probabilità verrà disposto il sequestro delle salma per procedere con le autopsie.

Le cause dei decessi al momento non sono ancora note, ma nel corso dei sopralluoghi non sono stati trovati elementi che potrebbero far pensare ad una morte violenta: nessun segno sui corpi, l'appartamento era in ordine e non sono stati trovati segni di effrazione su porte e finestre, che al momento dell'intervento erano chiuse. Viene quindi ritenuto che i due siano deceduti per cause naturali; è possibile che sia morto prima il figlio e che la madre, rimasta sola e incapace di chiedere aiuto, sia successivamente deceduta.