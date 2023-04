Napoli, Blanco canta tra passanti e turisti tra le strade dei Decumani Blanco nei Decumani di Napoli per promuovere con “serenate” a sorpresa il suo prossimo album, in uscita domani: folla di curiosi mentre cantava il brano “Vada come vada”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Blanco a Napoli: non per un concerto ma come tappa di un minitour che sta attraversando le maggiori città italiane. E ieri sera, mentre gran parte della città partenopea si preparava alla sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, il cantante bresciano (all'anagrafe Riccardo Fabbriconi), ha cantato nei Decumani tra turisti, passanti e semplici curiosi. Per l'esattezza, Blanco si è esibito in vico del Fico a Purgatorio, davanti al Pulcinella di Lello Esposito e a due passi dall'ex palazzo imperiale di Filippo d'Angiò oggi noto come palazzo Cicinelli, strade già quotidianamente prese d'assalto dai turisti.

Si tratta di un minitour di "serenate" che oltre a Napoli si sono tenute anche a Venezia, Firenze e Roma, in occasione dell'uscita di "Innamorato", il nuovo album che uscirà domani venerdì 14 aprile. In ogni città, Blanco ha cantato una canzone diversa: a Napoli la canzone scelta è stata "Vada come Vada", cantante diverse volte: la prima senza pubblico e poi con il pubblico alle spalle. La versione era in acustico, con il suo producer di fiducia Michelangelo alla chitarra e già presente al Festival di Sanremo. Appena ha iniziato a cantare, ovviamente, in tanti hanno raggiunto la zona dei Tribunali, già di per sé particolarmente affollato come di consueto. Tanti video e selfie durante l'esibizione di Blanco, che ha riscosso ancora una volta gli applausi del pubblico. L'attesa, ora, è per l'uscita dell'album e per il brano nel quale il cantante bresciano duetta con Mina, la Tigre di Cremona: da domani, il velo si alzerà su entrambi e la curiosità sarà dunque appagata.