video suggerito

Napoli, auto contromano finisce contro la sede della Fondazione “A voce de creature” di don Luigi Merola Il conducente dell’automobile, dopo aver urtato la sede della fondazione, in zona Arenaccia, si è dato alla fuga. Sul posto le forze dell’ordine e anche il prefetto di Napoli. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Don Luigi Merola

Un increscioso e rocambolesco incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 11 maggio, in centro a Napoli: un'automobile contromano è andata a finire contro la sede della Fondazione "A voce de creature", fondata e gestita da don Luigi Merola, che sorge all'interno di Villa Bambù, immobile confiscato alla camorra in via Piazzolla, in zona Arenaccia. Da quanto si apprende, il conducente dell'auto contromano, nel tentativo di evitare la collisione con un'altra vettura, ha urtato la sede della fondazione – che si occupa di bambini e ragazzi, combattendo la dispersione scolastica – e poi si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

Sul posto, oltre al fondatore de "A voce de creature", don Luigi Merola, si è recato anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha voluto esprimere la sua solidarietà per quanto accaduto e fargli sentire in prima persona la vicinanza delle istituzioni. "Voglio ringraziare il prefetto – ha detto don Luigi – per la sua sensibilità. Ha dimostrato che lo Stato c'è a Napoli e sa essere presente. Mi è stato assicurato che verranno adottati tutti i provvedimenti per innalzare i livelli di sicurezza stradale" ha detto, dal canto suo, don Merola.

In via Piazzolla sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione quanto accaduto e identificare il conducente dell'auto contromano che ha urtato la sede della fondazione.