Napoli, autista del tram picchiato: rifiuta di far salire passeggero fuori fermata. Per lui trauma facciale Trauma facciale per un 54enne, autista dei tram Anm a Napoli, picchiato poiché non si è fermato fuori l’area consentita per far salire un uomo. Ik fatto accaduto in via Ponte di Casanova.

A cura di Redazione Napoli

Ennesima aggressione ai danni di un conducente dei mezzi pubblici a Napoli, picchiato selvaggiamente da un energumeno soltanto perché faceva correttamente il suo lavoro. Un uomo ha picchiato il conducente, 54 enne. Motivo? Non lo ha fatto salire fuori fermata in via Ponte di Casanova, zona Porta Capuana. L'aggressore, infastidito, ha aspettato il successivo autobus ed ha raggiunto il conducente del tram alle spalle, colpendolo al volto per poi dileguarsi dopo l'aggressione. L'autista ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato all'ospedale del Mare.

Sull'episodio indagano i carabinieri ma non è che l'ultimo di una serie, come spiega il sindacato Usb attraverso Adolfo Vallini responsabile alla sicurezza: